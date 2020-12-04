В Челябинской области две девушки погибли в ДТП с маршруткой

В Челябинске две девушки погибли в ДТП с автомобилем Лада Гранта и маршруткой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Авария произошла сегодня днем на 5 км автодороги Рощино – Новое поле на территории Сосновского района. 21-летний водитель Лады, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Некст.

В результате ДТП пассажиры Лады, две 18-летние девушки, скончались на месте происшествия. Водитель госпитализирован в больницу, он находится в коме. В маршрутке находились восемь человек, один из них пострадал.

На данный момент установлено, что автомобилем Лада Грана управлял житель республики Таджикистан.