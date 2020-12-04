Путин заявил о создании в России шести крупных исследовательских IT-центров

Россия собирается создать шесть крупных исследовательских центров в области IT. На эти цели будет выделено 6 млрд руб. до 2024 года, сообщил Влалимир Путин, выступая на онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey, посвященной развитию и применению искусственного интеллекта.

Один из ведущих специалистов в области развития нейросетей и искусственного интеллекта Юрген Шмидхубер (Швейцария) попросил российского президента рассказать, как в стране будут создаваться условия для появления IT-специалистов, ученых и инженеров.

Путин напомнил, что есть целая плеяда советских и российских ученых, которые стоят у истоков технологии машинного обучения. Также он добавил, что у России финансовые возможности в ряде областей действительно уступают странам-конкурентам, но при этом "Россия добивается того, чего у них нет".

Президент заявил о необходимости широкого распространения знаний об ИИ со школьных и даже дошкольных учреждений. Он выразил надежду, что пригодится в этом деле и созданная еще в советские времена сеть физико-математических школ.

Он согласился, что страна должна создавать условия, при которых из нее не только не будут уезжать свои инженеры – будут приезжать иностранные.

"На уровне высшей школы мы планируем создать шесть крупных исследовательских центров в области IT-технологий. Мы выделяем до 2024 года 6 млрд руб. Это может и не крупные средства для кого-то, но для нас это большие средства.

Недавно я был в ядерном центре в Сарове – там они поставили передо мной вопрос о создании еще одного центра, причем международного. Я согласен, несмотря на то, что там есть ограничения некоторые, связанные с безопасностью.

В Европе сворачиваются работы по ядерным технологиям – многие приехали работать к нам. В области ИИ, я надеюсь, таких ограничений не будет. Но все равно мы привлекаем интеллектуалов со всего мира для работы на наших площадках", - пояснил президент.