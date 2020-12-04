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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) |

Тайная вечеря: заведения Екатеринбурга перешли в режим speakeasy

Указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ввел полный запрет на работу развлекательных заведений в связи с коронавирусом. Вход в клубы и рестораны Екатеринбурга, согласно документу, должен быть закрыт с 23 часов до 6 утра следующего дня. Однако многие владельцы заведений не соблюдают этот режим, так как боятся банкротства своего бизнеса. Журналист Накануне.RU выяснил, на какие ухищрения приходится идти малому бизнесу, чтобы продолжать сводить концы с концами.

От собственных источников стало известно, что в уральской столице после 23 часов работают по меньшей мере 20 клубов, баров и ресторанов. Такие злачные места находятся в квадрате улиц Добролюбова, Малышева, Вайнера, Ткачей, 8 марта.

Для того, чтобы желающий мог отдохнуть во время запретов, используется ряд приемов конспирации. Сложившаяся ситуация напоминает попытки прохода на "квартирники" (рок-концерты на квартирах) в советское время. С 70-х годов такие мероприятия строго контролировались со стороны КГБ. В разговоре с нашим агентством многие собеседники признались, что их манит в заведения в ночное время атмосфера андеграунда. Ситуация также похожа на работу speakeasy-баров во времена "сухого закона" в Америке.

Так, для тех, кто хочет потусоваться в запретное время, дают номер телефона после их звонка. В большинстве случаев так в заведения попадают постоянные клиенты. Хостес и менеджеры страхуются, ибо на общедоступный телефон могут позвонить и представители правоохранительных структур.

Широко распространен пропуск в заведения через черные входы и даже через зону парковки. Интересно, что в одном из клубов в целях конспирации задействуют будку охранника. Чтобы попасть в зону веселья, желающему нужно всего лишь дать мужчине "чаевые" и он сам сопроводит до нужной двери.

В некоторых местах используют кодовые слова или же скидывают в мессенджеры фотографию человека, который встретит. Бывает, что и вовсе фигурирует лишь описание встречающего.

Для того, чтобы попасть в одно из танцевальных заведений в самом центре города, нужно и пройти целый "лабиринт Минотавра". Дорога напоминает своеобразный квест по этажам.

В основном в заведения попадают из круга "своих". В случае запроса на вечеринку от друзей или родственников владельца или же близких людей персонала, заведение закрывается на ключ.

Впрочем, несколько баров в городе идут на особые риски. Так, персонал запускает клиентов до 23 часов и закрывает двери. Желающих покинуть помещение, в целях секретности, выпускают по одному.

Отметим, что в прошлые выходные ОМОН и Росгвардия провели проверку заведений на предмет нарушений. Проверка прошла в центре Екатеринбурга.

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Тайная вечеря: заведения Екатеринбурга перешли в режим speakeasy

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Теги: рестораны, бары, Екатеринбург, запреты



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