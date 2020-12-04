Правительство Югры подпишет допсоглашение о сотрудничестве с "Сургутнефтегаз"

Члены правительства ХМАО-Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой, утвердили дополнительное соглашение с компанией "Сургутнефтегаз" на дальнейшее сотрудничество. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.