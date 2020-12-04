Правительство Югры подпишет допсоглашение о сотрудничестве с "Сургутнефтегаз"
Члены правительства ХМАО-Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой, утвердили дополнительное соглашение с компанией "Сургутнефтегаз" на дальнейшее сотрудничество. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Документ предусматривает увеличение объемов ресурсов компании на ремонт автодорог в Октябрьском, Сургутском районах, Сургуте, реконструкцию Лянторской городской и Нижнесортымской участковой больниц.
"Сургутнефтегаз – надежный партнер автономного округа. Компания оказывает системную поддержку коренным малочисленным народам Севера, развивает программу по сохранению окружающей среды, инвестирует в строительство, крупнейший налогоплательщик нашего региона", - сообщила глава региона.