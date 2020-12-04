В Москве на прививку от коронавируса за пять часов записались 5 тысяч человек - Собянин

В Москве в первые пять часов с начала онлайн-регистрации на прививку от коронавируса на вакцинацию записались 5 тыс. человек. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью", - сообщил градоначальник.

О старте записи 4 декабря он объявил накануне. Массовая вакцинация начнется на следующей неделе. По словам президента России, в ближайшие дни количество произведенной в стране вакцины "Спутник V" достигнет 2 млн доз, что достаточно для старта массовой вакцинации. В первую очередь будут прививать людей из групп риска – врачей и учителей. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.