В хирургическом корпусе больницы Копейска у 12 пациентов выявили коронавирус

В хирургическом корпусе городской больницы № 1 Копейска, который закрыли на карантин, в ноябре выявили 12 пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, накануне стало известно, что в хирургическом корпусе приостановлена работа. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. Проводится эпидрасследование.

По словам Виктории Сахаровой, эпидрасследование продолжается. За ноябрь было выявлено 12 пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Сейчас мы проводим обследование у сотрудников, у контактных пациентов. Соответствующие цифры будут уточнены после окончания этого обследования. Хирургическое отделение приостановлено на госпитализацию. Пациенты, у которых положительная динамика и нет признаков инфекционного заболевания, обследованы и выписаны домой. Осталось небольшое число пациентов в самом отделении, которые по излечению будут выписаны", - рассказала она.

Планируется, что в начале следующей неделе в хирургическом корпусе возобновится прием по экстренной помощи.