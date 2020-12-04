04 Декабря 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
творог домашний, рынок (2014) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье молочный комбинат получил штраф за кишечную палочку в твороге

В Пермском крае молочный комбинат "Вемол" не смог обжаловать штраф, сообщили Накануне.RU в пресс-служба управления Россельхознадзора по Пермскому краю.

Комбинат оштрафовали за нарушение требований технических регламентов. В ноябре прошлого года в пробе творога молочного комбината с массовой долей жирности 5% были обнаружены бактерии кишечной палочки - колиформы.

"По установленному факту управлением Россельхознадзора в отношении ООО "Вемол" в мае 2020 года было вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением штрафа размером 300 тысяч рублей", - сообщили в управлении.

Общество с постановлением не согласилось и попыталось его оспорить - сперва в краевом арбитражном суде в Кудымкаре, затем в Семнадцатом апелляционном арбитражном суде. Оспорить решение не удалось.

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В Прикамье молочный комбинат получил штраф за кишечную палочку в твороге

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Теги: молочный комбинат, творог, штраф, кишечная палочка



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