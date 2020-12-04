04 Декабря 2020
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Коллаж, Владимир Путин, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин надеется, что пока искусственный интеллект не сможет стать президентом: "У него же нет совести"

Российский президент надеется, что пока искусственный интеллект (ИИ) не сможет быть президентом. По крайней мере, пока.
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На онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey, посвященной развитию и применению искусственного интеллекта, вопрос Владимиру Путину задала Афина – виртуальный помощник Сбера, созданный на основе ИИ.

"В самом названии ИИ – есть слово "искусственный", как бы не настоящий. Президент Токаев сказал о высших источниках происхождения человека. А у всего искусственного нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями при принятии решений, идущих на благо страны. И я знаю на собственном опыте, что приходится принимать, казалось бы, не очень рациональные решения. Их надо принимать, исходя из истории, культуры, ожиданий граждан страны. Иногда они с точки зрения социальной кажутся неправильными. Например, в сфере пенсионной. Для президента-человека они кажутся обоснованными. Потому что он принимает решение в отношении людей, а не машин. Но ИИ может быть хорошим подспорьем, инструктором, ассистентом человека, даже президента", - объяснил свое мнение Путин.

Потом он еще подискутировал с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который тоже принимал участие в конференции и отметил, что у ИИ нет интуиции.

"Вообще, спорный вопрос, что у ИИ нет интеллекта. Спорный вопрос. Интуиция… Интуиция – это тоже знания, только не активированные. Ведь вся информация скапливается в головном мозге, нейронные сети не используются каждый день. Человек даже не понимает происхождения своих тревог или желаний, это и называется интуиция. Там миллиарды и миллиарды нейронов. В какой-то момент может и ИИ достигнет таких невероятных возможностей, которые можно сравнить с интуицией. Но все-таки такие вещи как совесть, машина пока заменить не сможет", - согласился, в итоге, Путин.

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Путин надеется, что пока искусственный интеллект не сможет стать президентом: "У него же нет совести"

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Теги: искусственный интеллект, президент, владимир путин, совесть



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