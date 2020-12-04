В Перми в дом, где сгорела крыша, сегодня дадут тепло

В Перми продолжается ликвидация последствий пожара на крыше дома №\20 по Студенческой. Управляющая компания, МУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство" и "Пермская сетевая компания" монтируют новое отопительное оборудование, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По данным администрации Мотовилихинского района Перми, необходима замена утеплителя, инженерных сетей на чердаке, стояков пятого этажа. Промокли поверхности стен, незначительные повреждения получили конструкции вентиляционных шахт.

Управляющая компания "Наш район" уже очистила кровлю от повреждённых пожаром деревянных перекрытий, шифера. Убрана повреждённая внутридомовая система теплоснабжения. Сейчас УК совместно с ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство" и ООО "Пермская сетевая компания" монтируют новую внутридомовую систему отопления. Уже смонтирована лежанка, идёт врезка стояков.

Подача тепла начнётся сегодня. С 5 декабря планируется начать обход квартир 5-го этажа, чтобы установить причинённый общедомовому имуществу ущерб. Будет проведено обследование стояков отепления, водоснабжения, водоотведения, проходящих в квартирах.

Для жителей оборудован пункт временного размещения в гостинице "Спутник" на бульваре Гагарина, 39а, которым воспользовались 23 человека. Круглосуточно получить консультацию и всю необходимую информацию жильцы дома могут по телефону "горячей линии" 260-38-14.