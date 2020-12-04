04 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Дети из Екатеринбурга, вынужденные идти в школу пустырями (2019) | Фото: ren.tv

В Екатеринбурге разыскиваются дети, сбежавшие из социально-реабилитационного центра

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга проводит доследственную проверку по факту самовольного ухода трех детей с территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на ул. Реактивной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Свердловской области, две девочки 2007 и 2009 г.р., а также мальчик 2009 г.р. вечером 2 декабря самовольно ушли из центра и с тех пор об их местонахождении неизвестно.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи опрашивают сотрудников центра, родственников и знакомых детей. Помимо этого истребована и анализируется характеризующая документация в отношении пропавших, а также устанавливаются причины и условия, которые могли бы повлиять на решение несовершеннолетних сбежать.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

К поискам подключены полиция и волонтеры. Помимо вероятных мест нахождения несовершеннолетних, оперативно проверяются места, где по словам источников, в последний раз видели детей.

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В Екатеринбурге разыскиваются дети, сбежавшие из социально-реабилитационного центра

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Теги: воспитанники, социально-реабилитационный центр, несовершеннолетние, розыск, СКР



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