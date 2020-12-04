Журналиста и оператора НТВ задержали в Турции

Турецкая полиция задержала сотрудников программы НТВ "Центральное телевидение".

По данным пресс-службы телеканала, утром 3 декабря репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили о своем задержании в пригороде Стамбула.

Вечером того же дня Петрушко отправил СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат". Потом связь с ними прервалась.

МИД РФ и генконсульство РФ в Турции пытаются прояснить ситуацию.

В марте сообщалось о задержании в Анкаре журналистов Sputnik Турция. Перед задержанием домой к сотрудникам издания пытались попасть неизвестные националисты, они пытались сломать двери угрожали.