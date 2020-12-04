Журналиста и оператора НТВ задержали в Турции
Турецкая полиция задержала сотрудников программы НТВ "Центральное телевидение".
По данным пресс-службы телеканала, утром 3 декабря репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили о своем задержании в пригороде Стамбула.
Вечером того же дня Петрушко отправил СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат". Потом связь с ними прервалась.
МИД РФ и генконсульство РФ в Турции пытаются прояснить ситуацию.
В марте сообщалось о задержании в Анкаре журналистов Sputnik Турция. Перед задержанием домой к сотрудникам издания пытались попасть неизвестные националисты, они пытались сломать двери угрожали.