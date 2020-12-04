04 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область
Коллаж, руки, круговая порука, коррупция (2020) | Фото: Накануне.RU

УФАС нашло признаки картельного сговора при поставке лекарства в Свердловский онкодиспансер

Свердловское УФАС России усмотрело признаки картельного сговора при поставке лекарства. Как сообщили Накануне.RU в антимонопольном ведомстве, речь идет о поставке препарата "Паклитаксел" в Свердловский онкологический диспансер.
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"Стороны, в отношении которых мы устанавливаем возможный картельный сговор – это аптеки "САВ-Фарм, "САВ-Мед" и "Вербена-Фарма". Мы усматриваем признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции, то есть создание картеля, а именно достижение соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку этого лекарственного препарата. Были выявлены одни конкретные торги на сумму 85 млн рублей", - рассказали в Свердловском УФАС.

Там добавили, что сейчас вышли на заключение об обстоятельствах дела.

"Его мы принимаем перед решением, чтобы показать всем сторонам, какие материалы собраны, какие доводы у нас есть и чем мы обосновываем нашу позицию. Факт картельного сговора будет подтвержден или не подтвержден 23 декабря, когда будет принято решение комиссии", - заключили в ведомстве.

По некоторым данным, подозреваемые в сговоре аптеки могут быть связаны с депутатом свердловского заксобрания Александром Серебренниковым.

Напомним, ранее в Свердловском УФАС России назвали причину отсутствия в аптеках региона ртутных градусников.

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УФАС нашло признаки картельного сговора при поставке лекарства в Свердловский онкодиспансер

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Теги: УФАС, картель, признаки, поставка



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