04 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
телемедицина, роснефть, месторождение, нефть (2019) | Фото:пресс-служба компании &quot;Роснефть&quot;

Ирина Гехт поручила увеличить количество телемедицинских консультаций в челябинских больницах

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт потребовала увеличить количество телемедицинских консультаций, передает корреспондент Накануне.RU.

"Опять тоже самое число по телемедицинским консультациям. Это не серьезно, мы уже неделю топчемся на уровне 43. Это не тот объем телемедицинских консультаций, о которых мы говорили, тем более уже не на моменте старта. Прошу обратить внимание и на следующей неделе это число должно быть в разы больше", - обратилась Ирина Гехт к первому заместителю министра здравоохранения Челябинской области Виктории Сахаровой.

Напомним, в ноябре в больницах начала работать система телемедицинских консультаций. Такое решение было принято, чтобы снизить поток пациентов в поликлиниках и снять социальную напряженность в части долгого ожидания доктора. При этом первый визит к врачу обязательно должен быть очным, последующие приемы возможны в дистанционном режиме, когда врач сможет скорректировать лечение и ответить на все вопросы пациент

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Ирина Гехт поручила увеличить количество телемедицинских консультаций в челябинских больницах

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Теги: Ирина Гехт, телемедицина,



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