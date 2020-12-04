04 Декабря 2020
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Общество В России Москва
(2020) | Фото: permkrai.ru

Путин ушел от ответа на вопрос о том, доверил ли бы он свое обследование искусственному интеллекту

Владимир Путин не стал напрямую отвечать на вопрос медика о том, доверился ли бы президент при обследовании искусственному интеллекту. Например, если бы его КТ-снимок проанализировали с помощью технологий ИИ.

"При обработке достаточно большого массива информации применение ИИ помогает и повышает качество анализа. Любой пациент заинтересован в таких исследованиях, чтобы специалисты могли принять оптимальное решение.

Я бы хотел отметить, что в нашей стране многое сделано для оборудования томографами медучреждений. С помощью рентгеновского аппарата посмотреть объемы поражения легких при коронавирусе невозможно. Мы этому уделяем внимание и будем это делать дальше", - ответил Путин, выступая на онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey, посвященной развитию и применению искусственного интеллекта.

"Мы удаляем и бюрократические элементы в системе здравоохранения. Чтобы люди не стояли в очередях. Нужны будут изменения в законодательстве, чтобы можно было получать лекарства, ставить базовый диагноз, получать справки и т.д. Это будет улучшать качество обслуживания людей. Правительство готовит уже соответствующие проекты документов", - добавил президент.

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Путин ушел от ответа на вопрос о том, доверил ли бы он свое обследование искусственному интеллекту

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Теги: искусственный интеллект, владимир путин, кт, томография, медицина



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