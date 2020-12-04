04 Декабря 2020
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суд молоток (2012) | Фото:

Суд вернул "Башкирскую содовую компанию" государству

Арбитражный суд Башкирии истребовал из незаконного владения в пользу государства акции АО "Башкирская содовая компания" (БСК). Об этом сообщает Генпрокуратура России.

По данным ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о приватизации.

Согласно решению суда, в пользу РФ истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия".

Суд также обязал АО "Реестр" и банк "УРАЛСИБ", являющихся соответственно держателем реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность уменьшения доли государства в БСК. Он отметил, что нынешние владельцы явно не заинтересованы в развитии компании и, возможно, выводят деньги на офшорные счета на Кипре.

Ранее суд принял иск Генпрокуратуры, которая оспорила законность размывания доли государства в Башкирской содовой компании.

Кроме того, сообщалось о заявлении главы Башкирии Радия Хабирова на имя главы Следственного комитета. Хабиров обвиняет должностных лиц, которые на тот момент были у власти в республике, в содействии незаконной приватизации. Ущерб, по мнению главы региона, превысил 34 млрд рублей.

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Суд вернул "Башкирскую содовую компанию" государству

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Теги: башкирская содовая компания, приватизация



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Ранее 01.09.2020 10:33 Мск Арбитраж арестовал акции Башкирской содовой компании

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