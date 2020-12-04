Прикамье получило еще 185,4 миллиона бюджетных средств на борьбу с коронавирусом

Еще 185,4 млн руб. федеральных средств было выделено Пермскому краю на борьбу с коронавирусом и устранение последствия распространения инфекции. Все деньги пойдут на допвыплаты медработникам, а также сотрудникам прочих организаций, работающих в области диагностики и лечения COVID-19, рассказали Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Вместе с федеральными средствами на борьбу с COVID-19 в Прикамье предусмотрено 16 млрд руб., 9,9 млрд из которых – выделены из бюджета РФ. В бюджете региона по поручению губернатора Дмитрия Махонина предусмотрено более​ 6 млрд руб., в том числе средства резервного фонда правительства края – 4,5 млрд руб.

На данный момент исполнено практически 10,6 млрд руб., большая часть из которых ушла в сферу здравоохранения: стимулирующие выплаты специалистам, оснащение (переоснащение) коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты,​ закупка медоборудования, лекарств, а также проведение лабораторной диагностики.

Также значительная статья расходов предусмотрена на сферу социальной поддержки и занятости населения: мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации в регионе из-за выпадающих доходов организаций.​