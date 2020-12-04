"Искусственный интеллект – это не так называемый модный хайп", - Путин

Владимир Путин сегодня принял участие в онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey, посвященной развитию и применению искусственного интеллекта. Ее организатором выступил Сбербанк, а ведущим стал глава Сбера Герман Греф.

Открывая конференцию, он просил Путина о том, возможно ли восстание машин и кем является искусственный интеллект (ИИ) – врагом или другом?

"ИИ, безусловно, - основа очередного рывка вперед всего человечества. Сквозные технологии пропитывают все сферы нашей жизни. Возможно ли восстание машин? Когда мы говорим о сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться. Люди будут контролировать машины. Риски есть. Всем известно, какую роль в жизни человека играет интернет. Там тоже есть риски. И на интернет должны распространяться морально-этические нормы, которые человечество вырабатывало тысячелетиями, и законодательная база. То же самое касается и ИИ. От человека зависит, как аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями. Мы должны иметь в виду эти риски и заранее их купировать", - заявил Путин.

Президент России считает, что ИИ "никогда не заменит человека, а прорывные технологии должны помочь России достичь национальных целей".

"Даже год назад многие воспринимали эту технологию как что-то фантастическое. Но теперь алгоритмы ИИ помогают нашим врачам качество и объемы диагностики. Планируем, что в следующем году эту технологию будет использовать десятая часть всех российских медучреждений. За месяцы Россия и мир прошли путь, который мы могли проходить годы. Невозможно отрицать прогресс, он необратим. Надо научиться управлять ИИ. Нужно подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо были созданы человечеством. Надо самим соответствовать", - продолжил президент.

Он и похвалил, и предостерег Сбербанк: "Сбер создал платформу, это впечатляет. Система, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг. Все это можно сделать нажатием одной кнопки. Просил бы Вас, Герман Оскарович, не забывать, что Сбер – это в первую очередь банк, и требования ЦБ нельзя забывать".

"По улицам некоторых городов в тестовом режиме у нас уже ездят беспилотные автомобили, мы создаем беспилотные морские суда, в том числе подводные. В 15 регионах испытывается в полевых условиях в прямом смысле слова беспилотный комбайн", - похвастался Путин.

Он попросил правительство оперативно подготовить экспериментальные правовые режимы, которые позволили бы использовать ИИ в отдельных отраслях. Также правительство должно подготовить цифровую доктрину, которая бы предусматривала внедрение ИИ в медицину, городскую среду и другие отрасли хозяйства. В первом квартале 2021 года в парламент также будет внесен законопроект, который разрешит использование ИИ в системе работы с персональными данными россиян.

Президент также напомнил о уже известных решениях в отношении IT-отрасли: снижении налогов и страховых взносов.

"Скорость технологического развития растет по экспоненте. В системе образования надо наращивать темпы перемен. Необходимые перемены надо обязательно осуществлять. И тут лидерами прорыва должны стать технологические наши университеты. Нужно существенно обновить преподавание. Это надо сделать к началу следующего года, курсы по ИИ надо включить во все профессии. И мы должны думать о наших самых маленьких гражданах. Без знания математики не обойтись, она действительно царица наук. Она понадобится каждому человеку", - отметил глава государства. Он считает, что базовый курс математики сейчас недостаточен в школе. Что касается информатики, то надо расширять существующие рамки этого предмета, чтобы дети со школьной скамьи начинали запускать свои стартапы.

"В условиях пандемии новые технологии помогли сохранить связи с учениками педагогам. Этим опытом мы должны воспользоваться в дальнейшем. Пандемия подтолкнула нас к развитию технологий здесь", - говорит Путин. Он предложил начать цифровое просвещение еще в дошкольных учреждениях. А правительство должно усовершенствовать преподавание математики и информатики с привлечением ведущих отечественных математических школ, и, например, центра "Сириус".

На создание таких технологий как ИИ мы направляем серьезные ресурсы. "ИИ – это не так называемый модный хайп, который завтра выветрится и пройдет. Некоторые страны проспали такой момент и ушли в небытие. Мы готовы меняться и идти вперед. Технологическая трансформация – это вдохновляющий вызов", - заключил президент.