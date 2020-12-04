В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Регион получил одну тысячу доз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Вакцина размещена на Областном аптечном складе. 7 декабря после оформления документов вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям.

Еще две тысячи доз вакцины должны поступить в регион в ближайшее время.

Напомним, в первую очередь прививать начнут группы риска – медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей ВУЗов и СУЗов, сотрудников полиции.