Из-за следственного эксперимента закроют участок Западного обхода Перми

В Пермском крае в ночь с 6 на 7 декабря будет перекрыто движение на части Западного обхода Перми. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог Прикамья.

Закрытым для автомобилистов будет участок автодороги М-7 от ст "Рябинушка-3" в районе деревни Кондратово до пересечения обхода с Шоссе Космонавтов.

Причиной закрытия двухкилометрового участка - проведение следственного эксперимента сотрудниками ГИБДД Прикамья. С каким происшествием связано проведение эксперимента - не раскрывается.

Отметим, что закрытой дорога будет с 23.00 и до окончания мероприятия.

Водителей просят отнестись с пониманием к сложившйся ситуации и рекомендуют пользоваться объездными путями – через микрорайон Парковый или улицу Якутскую.