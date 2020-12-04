04 Декабря 2020
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"Чубайс — это злой рок Путина"

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Политика В России
Анатолий Чубайс (2016) | Фото: пресс-служба президента РФ

Остается ли Чубайс в обойме власти - может ответить лишь президент, - Песков

Президент России Владимир Путин не подписывал документы о назначении Анатолия Чубайса на какой-либо пост. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Любой человек может заняться личными проектами, сказал он в ответ на вопрос, останется покидающий "Роснано" Чубайс в "обойме власти".

"Остается ли Чубайс в обойме - может ответить лишь президент", - цитирует Пескова "МК".

СМИ ранее сообщили, что Чубайс после отставки с поста главы "Роснано" может быть назначен представителем России по реализации "Парижского соглашения". Также, возможно, он займется и разработкой программы действий промышленности России для подготовки к вводу углеродного налога в Европе в 2022 году.

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Остается ли Чубайс в обойме власти - может ответить лишь президент, - Песков

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Теги: анатолий чубайс, дмитрий песков



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