Остается ли Чубайс в обойме власти - может ответить лишь президент, - Песков

Президент России Владимир Путин не подписывал документы о назначении Анатолия Чубайса на какой-либо пост. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Любой человек может заняться личными проектами, сказал он в ответ на вопрос, останется покидающий "Роснано" Чубайс в "обойме власти".

"Остается ли Чубайс в обойме - может ответить лишь президент", - цитирует Пескова "МК".

СМИ ранее сообщили, что Чубайс после отставки с поста главы "Роснано" может быть назначен представителем России по реализации "Парижского соглашения". Также, возможно, он займется и разработкой программы действий промышленности России для подготовки к вводу углеродного налога в Европе в 2022 году.