В бюджете Южного Урала на 2021 год предусмотрели средства на ликвидацию мазутохранилища в Златоусте и очистку реки Миасс

В бюджете Челябинской области на 2021 год предусмотрены средства на завершение работ по рекультивации городской свалки, ликвидацию мазутохранилища в Златоусте и создание единого центра обработки данных с постов контроля качества атмосферного воздуха. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора региона Сергей Сушков, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, на охрану атмосферного воздуха в регионе в 2021 году будет направлено 32,3 млн руб. Это на 11,7% больше финансирования прошлого года. Средства будут направлены на обеспечение получения данных о состоянии воздуха в шести промышленных городах и на завершение создания единого центра обработки данных с девяти автоматизированных постов сети контроля качества атмосферного воздуха.

На организацию обращения с отходами выделено 819 млн руб. Средства пойдут на окончание рекультивации челябинской городской свалки, на ликвидацию мазутохранилища в Златоусте, а также на проектирование рекультивации несанкционированных свалок в Верхнем Уфалее, Златоусте, Озерске, Миассе, Троицке, Карталах, Магнитогорске, находящихся в границах городов. Также запланированы средства на создание и оборудование мест накопления ТКО и завершение проектирования полигона в горном кластере.

На охрану водных объектов выделено 153 млн руб. В 2020 году было 114 млн руб. Средства будут направлены на поддержание санитарно-эстетического состояния реки Миасс, на развитие системы мониторинга состояния водных объектов, включая не менее четырех источников питьевого водоснабжения в крупнейших городах. Также планируется завершить капитальный ремонт двух гидротехнический сооружений и возвести одну защитную дамбу.