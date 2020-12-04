Фигуристы Туктамышева, Косторная и Алиев пропустят этап Кубка России в Москве – у них коронавирус

Из-за положительных результатов тестов на коронавирус на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве не выступят многие именитые спортсмены.

Во-первых, не будет на этапе Евгении Медведевой. Это не связано с коронавирусом: серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане восстанавливается после травмы спины. Хотя некоторое время назад звезда и писала, что перенесла некое заболевание, симптомы которого схожи с COVID-19. Медведева недавно вернулась к прежнему тренеру – Этери Тутберидзе, но пока не успела выступить под ее руководством ни на одном старте.

Во-вторых, женский одиночный турнир лишился минимум двух участниц, которые могли претендовать на вершину пьедестала: Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. Обе девушки участвовали в недавнем российском этапе Гран-при "Кубок Ростелекома", заняв на нем первое и второе места соответственно. У них подтвердился коронавирус. Они занимаются у разных тренеров и даже в разных городах.

Также не выступит на этапе в Москве Дмитрий Алиев, Чемпион Европы. Его тренер Евгений Рукавицын заявил по этому поводу: "У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске".

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря. В этом году условием допуска на национальное первенство считается участие в минимум двух этапах Кубка России. Впрочем, не исключено, что будут сделаны исключения (например, для Евгении Медведевой).