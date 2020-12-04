04 Декабря 2020
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Образование Тюменская область
клавиатура, компьютер, дистанционное обучение, удаленная работа (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Тюменские школьники остаются на дистанционке до окончания второй четверти

На территории Тюменской области продлены ограничительные меры по предотвращению коронавирусной инфекции до 15 января, Накануне.RU сообщили в оперштабе региона.

Так, помимо привычных масочного режима и самоизоляции для граждан 65+, продлен и режим дистанционного обучения для учеников 6-10 классов школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского муниципального района. Школьники просидят дома до окончания второй четверти, а вот 11-классники приступят к очному обучению уже 7 декабря.

Помимо этого, продолжается выдача продуктовых наборов учащимся из малоимущих семей, а также школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, находящимся на дистанционке.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года.

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Тюменские школьники остаются на дистанционке до окончания второй четверти

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Теги: ученики, школьники, дистанционка, ограничения



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