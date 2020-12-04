04 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
банкрот, банкротсво (2013) | Фото:

Уралец получил 1,5 года колонии за невыплаченный банку кредит

Суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Первоуральска. Мужчину признали виновным в мошенничестве в сфере кредитования и отправили его в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце 2018 года уралец получил от неустановленного пока сообщника поддельную трудовую книжку на свое имя с записью, что он якобы трудоустроен с октября 2016 года, а также справку с указанием размера дохода, не соответствующего действительности. Также неизвестный дал ему паспорт гражданина РФ с поддельным штампом о регистрации.

Буквально в тот же день мужчина с сообщником пришли в банк по улице Белинского в Екатеринбурге, где подсудимый взял на себя потребительский кредит в 565 тысяч рублей, предоставив поддельные документы. Деньги он получил в операционном офисе банка, а затем они с подельником потратили их. При этом никакие условия кредитного договора они не выполнили, чем причинили банку имущественный вред.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил одному из мошенников 1,5 года лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии общего режима. Дело его сообщника выделено в отдельное производство.

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Уралец получил 1,5 года колонии за невыплаченный банку кредит

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Теги: мошенник, кредит, суд, Екатеринбург



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