В Тюмени второй фигурант "дела Алтынова" отказался признавать вину

В Центральном районном суде Тюмени состоялось очередное заседание по делу экс-главы УМВД Юрия Алтынова (его отложили со 2 декабря из-за неявки свидетелей). Второй фигурант дела отказался признавать вину, хотя ранее частично согласился со следствием, сообщили Накануне.RU в суде.

"Сегодня допросили свидетеля. Оглашены материалы уголовного дела. Бывший начальник паспортно-визового центра главка Валерий Калалб, который ранее частично согласился с обвинением, сегодня сообщил, что вину не признаёт. Следующее заседание назначено на 10.00 10 декабря", - уточнили в пресс-службе инстанции.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. Ему вменяют получение взятки. При этом Алтынов покинул пост незадолго до обысков – в конце сентября того же года, что стало для его подчиненных неожиданностью. Алтынов вину не признаёт.