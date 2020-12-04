Прикамский санаторий "Усть-Качка" больше не будет использоваться как обсерватор

В Пермском крае санаторий "Усть-Качка" больше не будет использоваться как обсерватор для людей с новой коронавирусной инфекцией. Об этом Накануне.RU сообщили в санатории.

Решению предшествовали продолжительные переговоры с властями Прикамья.

30 октября на заседании краевого оперштаба было объявлено, что в "Усть-Качке" разместят около 200 коек для лечения заболевших COVID-19. Дополнительные места были оборудованы в начале ноября.

Отметим, что сразу после решения о прекращении размещения в санатории больных коронавирусом, в санатории отменили запрет на прогулки по территории, введенный в начале октября.