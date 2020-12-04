Реконструкция биатлонного комплекса имени Ишмуратовой в Златоусте затягивается из-за судебных тяжб

На лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте в ближайшее время начнутся работы в подтрибунных помещениях. Однако в целом стройка затягивается из-за судебных тяжб между администрацией города и подрядчиком ООО "Стройтранссоюз", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, строительство лыжно-биатлонного комплекса ведется с 2014 года. Однако объект до сих пор не готов. В октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве лыжно-биатлонного комплекса. По обвинению в мошенничестве был задержан соучредитель ООО "Стройтранссоюз" Михаил Азаматов. По решению суда бизнесмен был заключен под стражу.

Губернатор Алексей Текслер посещал объект дважды - в августе 2019 года и сентябре 2020 года. Оказалось, что за год на объекте мало что изменилось – вентиляция не работает, полы гниют, все протекает. Глава региона поручил расторгнуть контракт с подрядчиком и предъявить ему судебные иски.

Как рассказал на пресс-конференции вице-губернатор региона Вадим Евдокимов, он еженедельно совместно с минстром региона и Златоустовский городским округом по средствам видеоконференцсвязи собираются и обсуждают, как продвигается строительство по этому объекту.

"Тяжело продвигается, потому что есть со стороны заказчика судебные претензии к подрядчику, и подрядчик тоже предъявляет судебные претензии к заказчику. Какие-то работы стоят сегодня в судебных претензиях и только суд может принять решение. Как только закончатся все судебные заседания и будет решение суда, тогда мы можем двигаться по некоторым работам дальше и понимать, кто и за какие деньги — будет это доделывать или переделывать. Есть те работы, которые сегодня мы можем финансировать и что-то доделывать и усовершенствовать в этом комплексе. Когда комплекс откроется, все будет зависеть от решения судебных инстанций, к сожалению", - рассказал он.

По словам министра спорта Челябинской области Леонида Одера, в настоящий момент комплекс работает – идут тренировки, проводятся лыжные соревнования. Однако для того, чтобы завершить строительные работы в полном объеме и сдать объект в эксплуатацию, проводятся работы по трем направлениям.

Во-первых, это судебные тяжбы. В настоящий момент к подрядчику поданы иски на 100 млн рублей.

"Мы ждем решения судов. Мы готовы выделить деньги, если решение суда будет в нашу пользу, и продолжим то, что не доделал Азаматов. Златоуст будет деньги у него изымать", - подчеркнул министр.

Кроме того, в 2017 году по данному объекту уже прошли суды и присудили 27 млн рублей.

"На эти деньги можно работы проводить, порядка 18-20 млн. Мы эти работы будем проводить в первую очередь по потрибунными помещениями, которые не очень, так скажем, герметичны", - подчеркнул он.

Союз биатлонистов России также представил свои предложения, чтобы сделать стадион более современным, где можно будет проводить крупные всероссийские соревнования.

"Сейчас Златоустовский городской округ готовит проектно-сметную документацию, мы согласовали перечень дополнительных работ, порядка 35 млн. Когда будет готова проектно-сметная документация, мы готовы финансировать эти работы, в том числе по телекоммуникационным связям, для того, чтобы вести там телевизионные репортажи", - добавил он.