04 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

13 последних новых автобусов выйдут на дороги Екатеринбурга уже на следующей неделе

Последние 13 новых автобусов, приобретенные Екатеринбургом, выйдут на дороги уральской столицы уже в начале следующей недели. Об этом в интервью местному телеканалу сообщил главный инженер ЕМУП "Гортранс" Михаил Щипанов.

По его словам, НЕФАЗы выйдут на самые загруженные и востребованные городские маршруты, среди которых 21, 25 и 50.

Напомним, что еще в ноябре Екатеринбург приобрел для города 57 новых автобусов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКАД). Весь транспорт оснащен системами безопасности, автоматическими системами пожаротушения, оборудованием для маломобильных групп населения, видеонаблюдением, тахографом, АБС, Wi-Fi а также имеет по два кондиционера: в кабине водителя и в самом салоне. Салон рассчитан на 96 человек, но может вместить в себя до 110.

Как пояснил Щипанов, разом все полсотни автобусов было выпустить невозможно. Помимо того, что требовалась предварительная подготовка машин, водители также должны были пройти обучения для управления новой техникой.

"Новые НЕФАЗы оборудованы газомоторным оборудованием, поэтому водителям необходимо пройти стажировку, обучение по технике безопасности и получить "корочку", – рассказал в интервью главный инженер "Гортранса", добавив, что в 2021 г. технопарк уральской столицы пополнится еще 58 новыми современными автобусами.

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13 последних новых автобусов выйдут на дороги Екатеринбурга уже на следующей неделе

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Теги: автобус, маршруты, Екатеринбург



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