Матвиенко попросила парламентариев не заваливать правительство депутатскими запросами

Валентина Матвиенко на встрече со статс-секретарями федеральных министерств отметила, что парламентарии – депутаты и сенаторы – из лучших побуждений, но часто буквально заваливают правительство запросами, на которые чиновники не успевают отвечать.

Спикер Совета Федерации попросила коллег умерить пыл и делать запросы только по делу.

"Никто не может запретить сенатору или депутату обратиться в правительство, это их право. Но должна быть внутренняя регуляция, чувство меры. Мы же отвлекаем их. А если есть вопросы – их надо отрабатывать в рабочем режиме", - сообщила Матвиенко.

Она обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, с которым еще не встречалась в подобном формате (встречу со статс-секретарями спикер СФ проводит ежегодно): "У нас в Совете Федерации есть негласное правило, что на [имя] председателя правительства может обращаться [с запросом] только председатель палаты, на вице-премьера – заместители председателя, на министров – главы комитетов".

Григоренко же, в свою очередь, признал, что некоторые запросы от парламентариев и законопроекты на отзыв "годами копились в правительстве". Правда, силами нового кабинета и усилием воли Михаила Мишустина эти завалы удалось ликвидировать: "Мы все инвентаризировали, порядок навели".

Также Матвиенко призвала правительство назначить ответственных за исполнение национального плана по восстановлению экономики. "У нас много стратегий, много планов. К сожалению, не все из них выполняются, смещаются сроки и цели. Вроде бы идея правильная – национальный план по восстановлению – но пока она не получает практической реализации. Очень важен постоянный контроль, отчетность".