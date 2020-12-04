04 Декабря 2020
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Политика За рубежом
Офис компании &quot;ЮКОС&quot; (2020) | Фото: ТАСС/Василий Смирнов

ВС Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа.

Решение Верховного суда Нидерландов означает, что бывшие акционеры ЮКОСа имеют право добиваться исполнения решения суда более низкой инстанции о выплате им $50 млрд, не дожидаясь, пока в деле будет поставлена финальная точка.

Слушания по существу в Верховном суде пройдут в начале 2021 года, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о попытках бывших акционеров ЮКОСа получить компенсацию за "экспроприированное", по их мнению, имущество. Изначально истцы требовали взыскать более 100 млрд долларов. Однако Россия отказалась исполнять решение Гааги, заявив, что оно является политическим.

Напомним, в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа на отмену решения о выплате им более 50 млрд долларов российскими властями. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство.

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ВС Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

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Теги: юкос, нидерланды, россия



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