04 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
продажа сигарет (2016) | Фото:Накануне.RU

В правительстве не против отдать регионам часть табачных акцизов: "Тема заиграет новыми красками"

В правительстве готовы разрешить регионам оставлять в своих бюджетах часть акцизов с табачной продукции.

С предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он предложил передать субъектам хотя бы 15% от этого сбора. По мнению сенатора, такое перераспределение повысит администрирование и у регионов появится заинтересованность, а значит вырастет собираемость налога.

Вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко поддерживает идею: "Мы обсуждаем тему передачи части полномочий в регионе. Могу сказать, что когда решили аналогичный вопрос с акцизом на алкоголь, то тема просто заиграла новыми красками. У губернаторов появилась мотивация".

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В правительстве не против отдать регионам часть табачных акцизов: "Тема заиграет новыми красками"

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Теги: табачные акцизы, перераспределение налогов, регионы, дмитрий григоренко, анатолий артамонов



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