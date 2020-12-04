В правительстве не против отдать регионам часть табачных акцизов: "Тема заиграет новыми красками"

В правительстве готовы разрешить регионам оставлять в своих бюджетах часть акцизов с табачной продукции.

С предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он предложил передать субъектам хотя бы 15% от этого сбора. По мнению сенатора, такое перераспределение повысит администрирование и у регионов появится заинтересованность, а значит вырастет собираемость налога.

Вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко поддерживает идею: "Мы обсуждаем тему передачи части полномочий в регионе. Могу сказать, что когда решили аналогичный вопрос с акцизом на алкоголь, то тема просто заиграла новыми красками. У губернаторов появилась мотивация".