04 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, задумался, думает, праймериз, Единая Россия, флаг (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев поручил Высокинскому установить новые остановки в Екатеринбурге

В пятницу, 4 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по установке новых остановочных комплексов вблизи поселка Калиновский и микрорайона Изоплит в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, с такой просьбой к главе региона обратилась жительница города Елена Малюкова во время приема граждан, организованного в декаду личных приемов партии "Единая Россия".

"Мои родственники живут в районе Изоплита, мне нередко приходится туда ездить на автобусе. И я столкнулась со следующей проблемой: остановочные комплексы там в плачевном состоянии – старые, не защищены от ветра", - рассказала екатеринбурженка.

Александр Высокинский(2020)|Фото: Накануне.RU

По данным главы Екатеринбурга Александра Высокинского, контракт на установку новых комплексов уже заключен: на улицах Проезжая, Губахинская и на дороге к Калиновскому планируется заменить семь старых остановок. Работы могут быть начаты в апреле следующего года, когда сойдет снег, и в мае инфраструктура будет обновлена.

Губернатор Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что просьба Елены Малюковой будет выполнена, и поручил главе города взять данный вопрос под свой личный контроль.

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Куйвашев поручил Высокинскому установить новые остановки в Екатеринбурге

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Теги: Куйвашев, Высокинский, остановки, Екатеринбург



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