Прокуратура проверит теплоснабжение детского сада в Юго-Западном районе Екатеринбурга

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку МБДОУ №31 (в Юго-Западном микрорайоне) на предмет соблюдения температурного режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в СМИ появилась информация о ненадлежащем теплоснабжении детского сада, из-за чего одна из восьми групп уже была закрыта.

Прокуратура привлекла к проверке специалистов Роспотребнадзора. Запланировано проведение замеров температурного режима в помещениях детского сада. При установлении нарушений требований законодательства будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры.