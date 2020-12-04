Матвиенко попросила Госдуму не вставлять палки в колеса законопроекту об интеллектуальной собственности

На следующей неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об интеллектуальной собственности – поправки в Гражданский кодекс РФ. И сегодня сенаторы слезно просили депутатов не принимать замечания, которые возникли у правового управления нижней палаты парламента.

Глава комитета по образованию и науки СФ Лилия Гумерова на встрече сенаторов с представителями правительства отметила: "У правового управления Госдумы есть ряд замечаний к этому документу. У всех остальных – правительства, ведомств – замечаний нет. Просим не вносить в текст дополнительных правок и предложений, чтобы не разрушить правовую конструкцию".

За поправки заступилась и спикер СовФеда Валентина Матвиенко: "Это такой долгожданный закон! У нас нет этих институтов, у нас нет условий для коммерциализации этой сферы. Пять лет мы работали над этим документом, учли замечания всех. Тяжелейшее согласование прошли. Понятно, что у юристов могут быть свои какие-то взгляды. Но можно просто сорвать принятие этого закона".

Зампред Госдумы Александр Жуков пообещал лично проконтролировать этот момент, заявив, что иногда юристы парламента проявляют рвение, которое создает "дополнительные трудности на рассмотрении".