04 Декабря 2020
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Коэффициент распространения коронавируса впервые с конца августа упал ниже единицы

Коэффициент распространения коронавируса в России впервые после 30 августа упал ниже единицы. Правда, он составляет чуть более 0,99, но сам факт свидетельствует о некотором замедлении распространения инфекции.
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Этот коэффициент рассчитывается как отношение новых случаев за последние 4 дня к числу случаев за предшествующие 4 дня, то есть имеет чисто статистическую природу.

На сегодня он наименьший в Республике Алтай - 0,64, то есть там каждые 4 дня в 1,5 раза число заражений снижается (этот показатель каждый день изменяется, поэтому данные нельзя считать прогнозом). В Ненецком АО - 0,79. Во всех остальных регионах коэффициент более 0,9, то есть говорить об устойчивом снижении пока не приходится.

Наибольшее значение коэффициента распространения коронавируса в Вологодской области - 1,22, то есть каждые 4 дня число заражений почти на четверть увеличивается. На Чукотке - 1,19. В Чечне, Карелии, Севастополе, Челябинской и Московской областях - чуть более 1,1.

Таким образом, подавляющее большинство регионов имеют коэффициент распространения в диапазоне от 0,9 до 1,1, что не означает ни взрывного роста, ни устойчивого затухания.

Отметим, что, несмотря на замедление распространения вируса, смертность продолжает расти, так как отстает от динамики заражений. К сожалению, прогноз Накануне.RU от 12 ноября все-таки сбывается. Мы прогнозировали, что к началу декабря в сутки будет фиксироваться до 600 смертей. В последние дни летальных случаев более 550 и их число продолжит расти еще минимум две недели, хотя и медленно.

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Коэффициент распространения коронавируса впервые с конца августа упал ниже единицы

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Теги: коронавирус, смертность



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