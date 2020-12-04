04 Декабря 2020
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Совещание по нацпроектам в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Нижневартовска стал волонтёром

С 2018 года в России отмечается День волонтера. 5 декабря – день всех, кто безвозмездно трудятся и помогают. В Нижневартовске работает порядка 30 волонтерских организаций, добровольческое движение насчитывает официально более двух с половиной тысяч вартовчан. Это люди разного возраста и разных профессий, но всех их объединяет одно – неравнодушие к чужой беде, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Основными направлениями работы волонтеров в период пандемии стала помощь пожилым и медицинскому персоналу. Десятки людей в свободное от учёбы и работы время отвечали на вопросы жителей города, доставляли продукты и лекарства для представителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, дежурили на транспортных узлах города.

"Добровольческое движение всегда было и будет очень важным и ответственным делом. В период пандемии мы еще раз убедились, насколько незаменимы добровольцы. Помощь, которую они бескорыстно оказывают вартовчанам, бесценна", - отметил глава города Василий Тихонов.

Глава Нижневартовска в этом году тоже пополнил ряды волонтеров. Во время одной из встреч с добровольцами ему вручили волонтерскую книжку и пригласили принять участие в челлендже "Добро в делах".

Как рассказала начальник отдела по развитию добровольческой деятельности Молодёжного центра Кристина Яворская, глава поддерживает волонтерское движение, за помощь и поддержку руководителя муниципалитета приняли в ряды добровольцев.

"В нашем городе много людей, которые с желанием помогают в решении различных вопросов. Поэтому важно, чтобы окружающие знали истории волонтеров. Развитие медиа пространства - одна из целей нашей работы на будущий год", - сказала она.

Благодаря волонтерам Молодежного центра Нижневартовск обретает новые арт-зоны. Одна из последних акций - "укутывание" в теплые шарфы деревьев и фонарных столбов (ярнбомбинг). Добровольцы "раскрасили" общественные пространства яркими, теплыми красками. К проекту "Тёплый город", который по инициативе главы города реализуется второй год, подключились вартовчане разного возраста, в том числе "серебряные" волонтеры.

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Глава Нижневартовска стал волонтёром

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Теги: волонтёр, Василий Тихонов



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