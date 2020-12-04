В Нижневартовске многодетная приёмная семья помогла подопечной обустроить полученную квартиру

В 2020 г. для вартовчан-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, куплены 55 квартир. Больше года назад свой дом обрела 19-летняя Анна Мелякина. Обустроиться в квартире, купить мебель и другие необходимые предметы быта ей помогли приёмные родители – Андрей Андреевич и Екатерина Ивановна Мелякины, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Самое главное, - делится Анна, - родители научили меня быть самостоятельной, нести ответственность за свои поступки. Они всегда говорят о правильном распределении бюджета. Важно сначала выполнить свои обязательства, внести коммунальные платежи, купить продукты, а уже потом тратить деньги на какие-то приятные мелочи".

Сегодня Мелякины воспитывают восемь приёмных и одного кровного ребенка. Пятеро детей уже начали в самостоятельную жизнь.

"История нашей приёмной семьи началась именно с Анюты, - рассказала Екатерина Ивановна. – Супруг тогда работал в правоохранительных органах и видел разные детские истории. Первое время после того, как Аня в четыре года стала жить вместе с нами, мы наблюдали её негативное отношение к жизни и людям. Видимо, раньше девочка не получала необходимый маленькому ребенку уход. Со временем раскрылись её лучшие качества: доброта, отзывчивость, открытость, жизнерадостность, трудолюбие. А ещё у Ани потрясающее чувство юмора. Она может развеселить кого угодно".

Когда Ане исполнилось семь лет, она увидела по телевидению соревнования по фигурному катанию. Сразу появилась идея попробовать себя в этом виде спорта. Так Аня познакомилась со своим тренером Татьяной Сёмкиной. Начались постоянные тренировки в спорткомплексе в Мегионе, спортивные сборы, поездки на соревнования. В будущем году Анна закончит заочное обучение в Югорском колледже олимпийского резерва. Планирует продолжить образование в Нижневартовском государственном университете на факультете физической культуры и спорта. Девушка мечтает построить в столице Самотлора большой ледовый дворец, в котором можно будет учить детей фигурному катанию, устраивать соревнования и спортивные праздники.

По словам Екатерины Мелякиной, выпускники замещающих семей сегодня имеют поддержку со стороны государства. Также специалисты Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения оказывают психологическую помощь.