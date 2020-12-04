04 Декабря 2020
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Общество В России Москва
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

На дистанционном обучении находится 20% школьников – замминистра просвещения РФ

На дистанционном обучении в той или иной степени сейчас находится 20% школьников, сообщил замминистра просвещения России Алексей Корнеев.
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9 декабря Госдума в первом чтении может рассмотреть пакет сенаторских поправок, которые разграничивают полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в вопросе введения дистанционного обучения. В Минпросвещения считают, что широкий общественный резонанс по этому вопросу вызван от части тем, что сейчас в законах и подзаконных актах вообще отсутствует регулирование дистанционного обучения.

"Существующий приказ еще объединенного Министерства образования не отвечает на многие вопросы. И мы уже разрабатываем подзаконный приказ, в котором будет расписан режим обучения и отдыха, форма взаимодействия педагогов и учеников и т.д. Документ будет представлен для широкого обсуждения сразу же после рассмотрения поправок в первом чтении", - заверил Корнеев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он отметил, что в общих чертах законодательство о дистанционных технологиях в обучении было заложено еще в 2012 году, но с тех пор не совершенствовалось. Замминистра также в очередной раз подчеркнул, что поправки сенаторов не направлены на полный перевод российских школ на дистанционное обучение, как считают многие родители и учителя.

Глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова (один из авторов поправок) отметила, что "дистанционный формат нуждается в доработке".

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На дистанционном обучении находится 20% школьников – замминистра просвещения РФ

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Теги: дистанционное обучение, министерство просвещения, поправки в закон, госдума



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