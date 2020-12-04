04 Декабря 2020
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компьютер интернет (2010) | Фото: Накануне.RU

Уральца могут посадить на шесть лет за распространение порно в соцсетях

В уральском городе Серов полицейские направили в суд уголовное дело о распространении порнографических материалов в соцсетях. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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По его данным, сотрудники отдела по борьбе с компьютерными преступлениями областного Главка (отдел "К") установили, что житель одного из серовских поселков создал в социальной сети страницу под вымышленным именем и в свободном доступе размещал на ней видео порнографического характера.

"Занимался запрещенной деятельностью он в период с сентября 2019 по январь 2020 года – до момента выявления преступления сотрудниками полиции. Все размещенное видео мужчина скачивал из интернета. Полицейские выяснили адрес, откуда злоумышленник выходил в Сеть и вел свою преступную деятельность", - рассказал полковник Горелых.

Также сыщики установили, что официально серовчанин трудоустроен, имеет семью и ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В ходе следствия фигурант признал принадлежность страницы именно ему. Ролики с нее посмотрели тысячи пользователей.

Теперь за распространение порно уральцу грозит до шести лет лишения свободы. Следствие закончено, уголовное дело направлено в суд.

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Уральца могут посадить на шесть лет за распространение порно в соцсетях

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Теги: порно, соцсети, полиция, Средний Урал



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