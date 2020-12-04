В Пермском крае за сутки скончались 29 человек с COVID-19

В Пермском крае за минувшие сутки скончались 29 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Из них 13 человек умерли от коронавируса, еще 16 - от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 688 человек, 392 - от сопутствующих заболеваний

Всего за сутки было выявлено 309 новых случаев заражения COVID-19: 96 человек проходят лечение в больницах, 213 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из новых инфицированных – 122 мужчины, 180 женщин и семь детей - все мальчики. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 32 человека, 133 человека в возрасте 45-65, 137 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Отметим, что накануне в регионе было зафиксировано рекордное число смертей пациентов с COVID-19: 41 человек. Кроме того, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Instagram анонсировал поступление в регион первой партии вакцины от коронавируса "в ближайшее время". По словам главы региона, партия рассчитана на 2249 человек. В первую очередь, планируется прививки поставят медицинскому персоналу.