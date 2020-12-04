ФСБ сообщила о перестрелке с нарушителями на границе с Украиной

ФСБ сообщает, что несколько вооруженных людей пытались прорваться в Россию со стороны Украины.

Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, сообщает "Интерфакс".

При попытке задержания нарушители начали стрелять. Пограничники открыли ответный огонь. В результате один человек был застрелен, двое сбежали обратно на Украину.

Несколько лет назад гражданин Украины, пытавшийся незаконно пересечь границу России, открыл огонь по пограничникам в Курской области.

В 2017 году в ФСБ сообщали, что один из сотрудников погранслужбы погиб на границе Курской области в ходе перестрелки с неизвестными, которые пытались проникнуть на территорию Украины.