Представители ДНР и ЛНР впервые выступили в ООН

На базе Совбеза ООН состоялась встреча по украинскому вопросу, на которой впервые в ООН выступили представители ДНР и ЛНР. Украина и западные страны бойкотировали мероприятие.

Темой встречи была реализация Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине спустя год после Парижской встречи в "Нормандском формате", которая состоялась 9 декабря 2019 года. Выступление ДНР и ЛНР анонсировалось заранее. Украина тоже заранее заявила о бойкоте.

Заседание прошло по так называемой формуле Аррии. Эти мероприятия отличаются от обычных консультаций Совбеза ООН, поскольку они неформальные и могут быть организованы любым членом Совбеза ООН, который может пригласить любых представителей. Первым подобную практику использовал венесуэльский дипломат Диего Аррия в 1992 году. Совбез оценил ее положительно и закрепил это правило. Им и воспользовалась Россия.

Из-за коронавируса встреча прошла в формате видеоконференции. От Донбасса выступили постпреды республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. От Украины в качестве эксперта выступил политолог Михаил Погребинский, который в отличие от многих украинских коллег занимает конструктивную позицию.

Во встрече участвовали Китай, Индонезия, Доминиканская Республика, Беларусь, Марокко, Египет, Индия, Сент-Винсент и Гренадин, Вьетнам, Сирия, ЮАР, Узбекистан, Венесуэла, Вануату, Алжир, Тунис. Западные страны ее бойкотировали.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что бойкот Берлина и Парижа дискредитирует их как посредников в решении украинского кризиса и показывает, что они "больше заботятся о том, как покрывать украинские власти".

"Мы шокированы попытками наших французских и германских коллег, участников "Нормандского формата", бойкотировать данную встречу под смешным предлогом, что ее формат не соответствует "Нормандскому формату". Более того, мы знаем, что они без устали работали с другими делегациями, чтобы убедить их не участвовать во встрече", - подчеркнул Небензя.

Он также поставил под сомнение целесообразность новых встреч в "Нормандском формате", раз Запад не заинтересован в разрешении конфликта.

Представители ДНР и ЛНР озвучили то, что Запад не желает, чтобы это было озвучено: об обстрелах Донбасса и прямом саботаже Минских соглашений, которые подменяются какой-то бюрократической возней. Сам факт их выступления стал важным прецедентом.

Пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявила, что это является доказательством готовности России признать независимость народных республик Донбасса и совершить очередной акт "агрессии" против Киева.

Интересно, что вчера в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал выполнить Минские соглашения "в полном объеме". Впрочем, вряд ли этому заявлению поспособствовала встреча в ООН, так как подобное в ЕС неоднократно заявляли раньше. Проблема в том, что слова Европы постоянно расходятся с делами.

В Донбассе же выступление Никоноровой и Дейнего назвали прорывом. Ведь впервые голос Донбасса прозвучал в ООН. И хотя встречу проигнорировали страны Запада, присутствие Китая, Индии, Вьетнама и Индонезии уже дает возможность говорить о том, Донбасс услышало больше половины мира, отмечает Погребинский. А те, кто бойкотировали встречу, все равно внимательно ее смотрели.