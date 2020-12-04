70% россиян не считают нужным прививаться от коронавируса

30% россиян готовы в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавируса, если бы предоставилась такая возможность, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru.

Согласно исследованию, 9% опрошенных однозначно готовы сделать себе прививку. Еще 21% скорее готов к вакцинации.

При этом 70% не стали бы этого делать. Категорически против прививки 42% россиян. 28% скорее против.

Однозначно готовых к вакцинации среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин: 12 и 5% соответственно.

Ранее опрос "Единой России" показал, что не готовы к вакцинации оказались 73% россиян. Только 23% респондентов готовы сделать прививку от коронавируса .

Напомним, президент России Владимир Владимирович Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, и, в первую очередь, обеспечить прививками граждан из групп риска.

С 4 декабря в Москве началась электронная запись на прививку. Записаться смогут работники образования, здравоохранения всех форм собственности, а также городских социальных служб.