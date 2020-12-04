В Магнитогорске в феврале планируют провести Кубок мира по сноуборду

Власти Челябинской области планируют в феврале 2021 года провести в Магнитогорске Кубок мира по сноуборду. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Вадим Евдокимов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам заместителя губернатора, уже проведены переговоры с Федерацией сноуборда России.

"Мы позитивно смотрим на эту ситуацию. Есть заверения Федерация о том, что она возьмет на себя вопрос привоза членов национальных команд для Кубка мира по сноуборду. Будем надеяться, что он может пройти", - подчеркнул он.

Также в марте 2021 года планируется провести в регионе Кубок мира по фристайлу.

Напомним, в ноябре стало известно, что Чемпионат России по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант, которые планировалось провести в Миассе, отменен из-за пандемии коронавируса. Чемпионат должен был пройти в Миассе 22-26 декабря.