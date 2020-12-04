Челябинский облсуд в декабре рассмотрит апелляцию на приговор экс-главе города Тефтелеву

Челябинский областной суд рассмотрит 23 декабря апелляционное представление и апелляционную жалобу на приговор экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

"В производство областного суда поступило уголовное дело в отношении Е.Н. Тефтелева. Приговор обжаловали обе стороны. Прокурор просит увеличить срок наказания до 6 лет 6 месяцев, а также размер штрафа до 75 млн рублей. Защитник осужденного, наоборот, настаивает на смягчении наказания, в том числе штрафа до 3-5 млн рублей", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.