Питерскому Дворцу спорта, где проходили концерты Басты, выписали штраф в 480 тысяч рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в 480 тыс. руб. ОАО "Дворец спорта", где на прошлой неделе прошли концерты рэпера Басты (он же Василий Вакуленко). Документы об административном правонарушении в суд подал Роспотребнадзор. В надзорном ведомстве сочли, что спортивно-концертная площадка нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ).

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В суде Роспотребнадзор настаивал на приостановке работы Дворца спорта до 15 января. Представители площадки частично признали вину и пояснили, что примут любое решение суда.

Напомним, Баста провел в Петербурге два концерта. Артист, его представители и представители Дворца спорта утверждали, что соблюдаются все санитарные требования, но на кадрах с концертов было видно, что многие зрители сняли маски и не соблюдали социальную дистанцию.

В сети на Басту многие обрушились с критикой, в том числе музыкант Сергей Шнуров. Вакуленко оправдывался, мол, соблюдал все требования.

В какой-то момент история вышла на самый высокий уровень: о концертах Михаилу Мишустину на правительственном совещании доложила глава роспотребнадзора Анна Попова. Премьер-министр тоже возмутился и назвал такие концерты неприемлемыми.

От руководства Санкт-Петербурга потребовали отправить в отставку ответственных лиц, в том числе главу комитета по культуре. Но он отделался выговором.