СМИ: Первый замгубернатора Югры срочно госпитализирован в Москву

Первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин срочно госпитализирован из Югры в Москву в одну из ковидных клиник. Об этом сообщают местные telegram-каналы, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, состояние 60-летнего чиновника крайне тяжелое. Он якобы подключен к аппарату ИВЛ. До этого Геннадий Бухтин проходил лечение в Сургуте.

Получить оперативный комментарий от регионального департамента здравоохранения не удалось. "СургутИнформТВ" сообщает, что факт нахождения Геннадия Бухтина на больничном власти округа подтвердили, однако без уточнения диагноза.