04 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Смертельный рекорд по COVID-19 зафиксирован в Свердловской области - 16 человек

На территории Свердловской области установлен новый рекорд по суточному количеству смертей пациентов с COVID-19. Так статистика увеличилась еще на 16 человек и составляет 1 тыс. 76 случаев.

Помимо этого зарегистрировано 390 новых заболевших, увеличивая общее число зарегистрированных зараженных до 47 тыс. 835 человек. Из них, согласно информации регионального оперштаба, 40 тыс. 69 уже излечились от болезни, включая и 395 человек, выписанных накануне.

Из новых зараженных 160 приходится на Екатеринбург. Остальные заболевшие коронавирусом являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Староуткинска, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.

765 пациентов находится в тяжелом состоянии. 338 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 224, подключенных к аппаратам ИВЛ. 1 тыс. 87 пациентов в состоянии средней степени тяжести находятся в государственных больницах. Еще 2 тыс. 512 таких же пациентов – в муниципальных.

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Смертельный рекорд по COVID-19 зафиксирован в Свердловской области - 16 человек

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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