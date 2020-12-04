За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 28 901 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 402 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровело 1 888 752 человека.