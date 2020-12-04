В России выявлено 27 403 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 28 901 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 402 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровело 1 888 752 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 6868
Санкт-Петербург - 3694
Московская область - 1223
Нижегородская область - 496
Республика Карелия - 470
Архангельская область - 397
Свердловская область - 390
Вологодская область - 372
Воронежская область - 360
Ростовская область - 345
Хабаровский край - 336
Красноярский край - 332
Пермский край - 309
Челябинская область - 303
Республика Коми - 295
Мурманская область - 283
Иркутская область - 280
Ульяновская область - 266
Самарская область - 266
Забайкальский край - 264
Саратовская область - 259
Республика Крым - 251
Кировская область - 247
Волгоградская область - 246
Омская область - 245
Республика Бурятия - 238
Ставропольский край - 234
Приморский край - 232
Алтайский край - 225
Ханты-Мансийский автономный округ - 224
Тверская область - 220
Республика Саха (Якутия) - 215
Ленинградская область - 212
Новгородская область - 208
Псковская область - 199
Калининградская область - 193
Томская область - 193
Ямало-Ненецкий автономный округ - 192
Ярославская область - 188
Республика Хакасия - 181
Удмуртская Республика - 181
Оренбургская область - 181
Тульская область - 180
Белгородская область - 179
Новосибирская область - 176
Краснодарский край - 174
Пензенская область - 173
Кемеровская область - 172
Курская область - 171
Тюменская область - 165
Брянская область - 163
Ивановская область - 160
Калужская область - 154
Астраханская область - 152
Орловская область - 151
Амурская область - 149
Смоленская область - 146
Липецкая область - 145
Владимирская область - 145
Республика Башкортостан - 144
Костромская область - 136
Сахалинская область - 131
Тамбовская область - 130
Республика Чувашия - 125
Чеченская Республика - 125
Республика Дагестан – 123
Рязанская область - 120
Республика Алтай - 103
Курганская область - 103
Кабардино-Балкарская Республика - 97
Республика Калмыкия - 96
Карачаево-Черкесская Республика - 95
Республика Адыгея - 94
Республика Тыва - 93
Республика Мордовия – 89
Республика Татарстан - 86
Республика Ингушетия - 82
Камчатский край - 79
Республика Северная Осетия-Алания - 79
Севастополь - 74
Республика Марий Эл - 49
Магаданская область - 41
Еврейская автономная область - 30
Ненецкий автономный округ - 6
Чукотский автономный округ - 5