04 Декабря 2020
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Общество В России Москва
врачи, медработники, коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В России выявлено 27 403 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 28 901 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 402 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровело 1 888 752 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 6868

Санкт-Петербург - 3694

Московская область - 1223

Нижегородская область - 496

Республика Карелия - 470

Архангельская область - 397

Свердловская область - 390

Вологодская область - 372

Воронежская область - 360

Ростовская область - 345

Хабаровский край - 336

Красноярский край - 332

Пермский край - 309

Челябинская область - 303

Республика Коми - 295

Мурманская область - 283

Иркутская область - 280

Ульяновская область - 266

Самарская область - 266

Забайкальский край - 264

Саратовская область - 259

Республика Крым - 251

Кировская область - 247

Волгоградская область - 246

Омская область - 245

Республика Бурятия - 238

Ставропольский край - 234

Приморский край - 232

Алтайский край - 225

Ханты-Мансийский автономный округ - 224

Тверская область - 220

Республика Саха (Якутия) - 215

Ленинградская область - 212

Новгородская область - 208

Псковская область - 199

Калининградская область - 193

Томская область - 193

Ямало-Ненецкий автономный округ - 192

Ярославская область - 188

Республика Хакасия - 181

Удмуртская Республика - 181

Оренбургская область - 181

Тульская область - 180

Белгородская область - 179

Новосибирская область - 176

Краснодарский край - 174

Пензенская область - 173

Кемеровская область - 172

Курская область - 171

Тюменская область - 165

Брянская область - 163

Ивановская область - 160

Калужская область - 154

Астраханская область - 152

Орловская область - 151

Амурская область - 149

Смоленская область - 146

Липецкая область - 145

Владимирская область - 145

Республика Башкортостан - 144

Костромская область - 136

Сахалинская область - 131

Тамбовская область - 130

Республика Чувашия - 125

Чеченская Республика - 125

Республика Дагестан – 123

Рязанская область - 120

Республика Алтай - 103

Курганская область - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 97

Республика Калмыкия - 96

Карачаево-Черкесская Республика - 95

Республика Адыгея - 94

Республика Тыва - 93

Республика Мордовия – 89

Республика Татарстан - 86

Республика Ингушетия - 82

Камчатский край - 79

Республика Северная Осетия-Алания - 79

Севастополь - 74

Республика Марий Эл - 49

Магаданская область - 41

Еврейская автономная область - 30

Ненецкий автономный округ - 6

Чукотский автономный округ - 5

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В России выявлено 27 403 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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