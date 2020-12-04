04 Декабря 2020
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Общество Пермский край
уралкалий, логотип, калийные удобрения (2019) | Фото:Reuters

"Уралкалий" принял решение об индексации заработной платы сотрудников

Совет директоров ПАО "Уралкалий" принял решение об индексации заработной платы сотрудников, передает корреспондент Накануне.RU. Зарплата сотрудников Группы «Уралкалий» будет проиндексирована на 3,5%.

Новый размер начислений будет распространяться на заработную плату более 20 тысяч сотрудников Группы компаний «Уралкалий» с 1 декабря 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, решение об индексации принято с учетом официально установленного индекса потребительских цен на товары и услуги по Пермскому краю, а также анализа рынка и производительности труда. Стоит напомнить, что в 2019 году также была проведена индексация заработной платы сотрудников, ее размер тогда составил 3%.

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук так прокомментировал принятые решения: "Уралкалий", являясь одним из самых привлекательных работодателей как в Пермском крае, так и в России, ежегодно проводит индексацию зарплат своих сотрудников. Индексация производится в соответствии с Коллективным договором, действие которого в 2020 году продлено на новый трехлетний период".

Он отметил, что в 2020 году, несмотря на распространение COVID-19 и последовавшее снижение деловой активности по всему миру, Совет директоров компании принял решение об очередной индексации, которая подчеркивает последовательность политики "Уралкалия" в области социальной ответственности и устойчивого развития.

Справка. "Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы  включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 000 сотрудников.

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"Уралкалий" принял решение об индексации заработной платы сотрудников

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Теги: уралкалий, индексация, заработная плата виталий лаук



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