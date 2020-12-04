"Уралкалий" принял решение об индексации заработной платы сотрудников

Совет директоров ПАО "Уралкалий" принял решение об индексации заработной платы сотрудников, передает корреспондент Накануне.RU. Зарплата сотрудников Группы «Уралкалий» будет проиндексирована на 3,5%.

Новый размер начислений будет распространяться на заработную плату более 20 тысяч сотрудников Группы компаний «Уралкалий» с 1 декабря 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, решение об индексации принято с учетом официально установленного индекса потребительских цен на товары и услуги по Пермскому краю, а также анализа рынка и производительности труда. Стоит напомнить, что в 2019 году также была проведена индексация заработной платы сотрудников, ее размер тогда составил 3%.

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук так прокомментировал принятые решения: "Уралкалий", являясь одним из самых привлекательных работодателей как в Пермском крае, так и в России, ежегодно проводит индексацию зарплат своих сотрудников. Индексация производится в соответствии с Коллективным договором, действие которого в 2020 году продлено на новый трехлетний период".

Он отметил, что в 2020 году, несмотря на распространение COVID-19 и последовавшее снижение деловой активности по всему миру, Совет директоров компании принял решение об очередной индексации, которая подчеркивает последовательность политики "Уралкалия" в области социальной ответственности и устойчивого развития.

Справка. "Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 000 сотрудников.